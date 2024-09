Un redoutable malfrat interpellé à Togba

Les éléments de la police républicaine ont procédé lundi 02 septembre 2024, à l’interpellation d’un redoutable criminel à Togba, commune d’Abomey-Calavi.

Identifié comme auteur de plusieurs actes criminels, un homme est désormais aux mains de la police. Selon les informations, le présumé malfrat est un récidiviste. Il a fait plusieurs fois la prison pour vol. Après sa dernière sortie, il a mis en place un groupe de vols à main armée et de cambriolages opérant dans les départements de l’Atlantique et du Littoral.

La perquisition à son domicile à Hêvié a permis de saisir un pistolet de fabrication artisanale, des cartouches et une cagoule.

Six (06) victimes ont pu identifier l’homme en tant que auteur des actes de violence perpétrés. La Police républicaine invite toutes les victimes de braquages survenus ces derniers mois dans les départements de l’Atlantique et du Littoral à se présenter au commissariat de Togba afin de participer à l’identification du mis en cause.

A.A.A

3 septembre 2024 par ,