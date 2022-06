Un rayon des produits locaux au supermarché Nol Market

Situé à Fidjrossè Cotonou, le supermarché Nol Market promeut et valorise les produits locaux. Le supermarché dispose d’un rayon exclusivement dédié aux produits ‘’Made in Bénin’’.

Toute une panoplie de produits made in Bénin dans les rayons du supermarché Nol Market. Il y a entre autres des jus de fruits naturels 100 % bio, des chips d’igname, de mangue, de wagashi, (fromage local), riches en vitamines, le couscous d’igname (wassa wassa) précuit, et des chocolats irrésistibles faits à partir des fèves de cacao et de canne à sucre cultivées au Bénin. Le made in Bénin au supermarché Nol Market, c’est également des miels de nectar, des liqueurs à base d’ingrédients naturels, le Sodabi aromatisé aux épices et plantes tropicales, des thés pour une santé au top et des produits de beauté faits à base de plantes et de feuilles naturelles etc. Ces produits made in Bénin sont bien conditionnés dans des emballages attractifs et pratiques.



La promotrice du supermarché Nol Market s’est donnée pour mission de promouvoir et de valoriser les produits fabriqués au Bénin. « Il y a deux ans seulement, nous commercialisions 5% de produits locaux contre 95% de produits importés. J’ai décidé d’inverser la tendance. J’ai choisi de créer un espace dédié exclusivement à la promotion et la valorisation de nos produits locaux », a déclaré Nadia Ologoudou. Selon la promotrice, les entrepreneurs locaux sont de plus en plus dynamiques. « Ils créent des produits innovants qui n’ont rien à envier aux produits importés », a-t-elle relevé. Lorsqu’il y a un nouveau produit, informe Nadia Ologoudou, le promoteur nous l’envoie, on apprécie et s’il y a des améliorations à faire, il le fait avant qu’on ne le mette en vente.

Le Win (miel) du promoteur Enoulagnon Honnouvo est l’un des produits en vente dans les rayons du supermarché. « Le supermarché Nol Market a compris le combat que nous menons pour le Made in Bénin. Ce supermarché est le premier à avoir accepté les pots de miel ‘’Win’’ dans ses rayons. Mieux, pendant que d’autres nous obligeaient à faire du dépôt vente c’est-à-dire à stocker le peu de ressources et de moyens que nous avons, ils nous ont payé cash », s’est réjoui Enoulagnon Honnouvo. Il soutient que le supermarché Nol Market fait partie aujourd’hui des meilleurs points de vente de sa gamme de produits ‘’Win’’.

Le promoteur du produit ‘’Ayoya’’, liqueur de racine est également satisfait de la collaboration avec le supermarché Nol Market. « Je ne suis pas déçu et cela fait deux ans déjà que le produit se vend bien. Les conditions de dépôt sont idéales puisqu’ils nous paient cash, ça aide l’entrepreneuriat béninois », a affirmé Christel Dassi. Il souhaite que d’autres supermarchés emboitent le pas à Nol Market. « Je conseille aux autres supermarchés, d’essayer de faire de même en évitant le dépôt de marchandises à terme. Nous n’avons pas de grands moyens, mais nous avons beaucoup de volonté », a-t-il souligné.

Des dégustations tous les week-ends

La particularité du supermarché Nol Market, c’est aussi de faire découvrir les meilleures productions locales aux clients. « Tous les week-ends, nous organisons une séance de dégustation spécialement sur un nouveau produit », informe le responsable commercial du supermarché Nol Market, Kiriano Ouensou. Ce week-end a été l’occasion pour les clients de déguster le produit ‘’Gali Sin’’ (eau de gari) Made in Bénin.

« J’ai été agréablement surpris qu’il y ait une fabrication Gali Sin. J’ai dégusté, c’est très bien. Il faut encourager celui qui a eu l’idée afin qu’il poursuive toujours dans ce sens. J’ai déjà pris un pack. Je vais continuer à faire la publicité une fois à la maison », a confié Daniel Chougourou, client du supermarché Nol Market.

Séduite par ce délice Made in Bénin, Inès Facia n’a pas manqué de livrer ses impressions. « C’est tellement authentique parce que c’est vraiment le goût de l’eau du Gari », a-t-elle avoué. Pour la journaliste et présentatrice TV, le ‘’Gali Sin’’, est un produit à promouvoir. « On doit pouvoir l’offrir et le servir aux gens qui viennent nous rendre visite. (...). Aujourd’hui, le monde a évolué, les choses ont changé, il est temps que nous consommons des produits que nous produisons nous-mêmes. (...). Nous devons rééduquer même le goût alimentaire de nos enfants, en leur faisant manger des produits locaux pour une meilleure santé », a indiqué Inès Facia.

Le ‘’consommons local’’ ne doit pas être un simple slogan, selon la promotrice du supermarché Nol Market. Il faut que chacun puisse jouer sa partition pour la promotion et la valorisation des produits locaux. « Les promoteurs de produits locaux font déjà des produits de qualité, nous devons les accompagner, les soutenir, les encourager en privilégiant la consommation des produits locaux », a ajouté Nadia Ologoudou.

Le supermarché Nol Market (ex-Supermarché du Pont) est situé à Fidjrossè (500 m de la fin des pavés allant vers la plage). Si vous vous perdez, pas d’inquiétude. Allez juste sur Google maps et tapez Nol Market. Suivez les indications et vous trouverez très facilement votre chemin pour vous rendre au Supermarché Nol Market. Si vous n’y arrivez toujours pas soyez zen... appelez juste le 65 00 29 29 ou le 65 00 28 00. Le Supermarché Nol Market se fera un plaisir de vous guider. Ses portes sont ouvertes de lundi à samedi de 09h30 à 21h30 et les dimanches 10h00 à 20h00). Un personnel dynamique et très accueillant vous y attend.

Quelques produits locaux disponibles au supermarché Nol Market



