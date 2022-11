Un projet de budget de 9 milliards FCFA pour 2023

Le Ministère du développement et de la coordination de l’action gouvernementale a une prévision budgétaire de l’ordre de neuf milliards quarante-six millions cinq cent huit mille (9.046.508.000) francs CFA pour l’année 2023.

Neuf milliards quarante-six millions cinq cent huit mille (9.046.508.000) francs CFA soit un accroissement de de 51,93% comparativement à 2022. Ainsi s’établit le projet de budget, gestion 2023 du Ministère du développement et de la coordination de l’action gouvernementale qui a été présenté, mardi 15 novembre 2022, par le ministère d’Etat Abdoulaye Bio Tchané aux députés membres de la Commission budgétaire.

Le projet de budget est réparti ainsi que suit : 4.692.099.000 francs CFA pour les dépenses ordinaires en accroissement à cause de l’augmentation des dépenses de personnel (25,69%) et des dépenses d’Acquisitions de Biens et Services (6,42%) imputable à la provision destinée à la prise en charge désormais par le MDC au titre de la gestion 2023 des loyers des baux administratifs dudit Minictère ; 4.354.409.000 francs CFA de dépenses en capital destinées au financement de projets dont le Projet de capacitation et de partenariat pour la Transformation économique des territoires (ProPACTSET).

M. M.

