Un projet de budget de 9,5 milliards FCFA pour 2023

Le projet de budget 2023 du Ministère des Petites et Moyennes Entreprises a été présenté, jeudi 24 novembre 2022, aux députés membres de la Commission des finances de l’Assemblée nationale.

9.544.777.722 FCFA. Ainsi sont chiffrés les crédits alloués au Ministère des Petites et Moyennes Entreprises pour l’année 2023. Comparativement à 2022, ce projet de budget est en baisse de 28,86%. Une diminution qui s’explique par le retrait du Programme Spécial d’Insertion dans l’Emploi (PSIE) du portefeuille budgétaire du Ministère des Petites et Moyennes Entreprises.

Ces crédits serviront à la poursuite en 2023 de plusieurs projets. Il s’agit de l’opérationnalisation du guichet de promotion de l’emploi ; l’opérationnalisation du guichet unique de promotion des petites et moyennes entreprises à travers la mise à niveau, la certification et le financement des PME, la mise en œuvre et l’opérationnalisation d’un cadre de concertation des acteurs des PME en vue de renforcer le dialogue public-privé en leur faveur ; la mise en œuvre du programme Talents Africains à l’International (TAI) avec une prise en charge de 20 jeunes dans le volontariat au niveau international ; le démarrage du projet d’appui à l’entrepreneuriat des jeunes (PAEB) avec 500 entreprises à impact sur 5 ans ; la poursuite de la mise en œuvre du Projet d’inclusion des jeunes (ProDIJ) ; la poursuite de la mise en œuvre du Projet de sel local (Posel) au profit de 1500 femmes.

Marc MENSAH

