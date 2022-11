Un projet de budget de 7 milliards FCFA pour 2023

La Ministre de l’Industrie et du Commerce, Shadiya Alimatou Assouman a présenté, mardi 15 novembre 2023, aux députés membres de la Commission budgétaire, le projet de budget 2023 de son ministère.

Le montant du projet de budget 2023 du Ministère de l’Industrie et du Commerce pour l’année 2023 s’élève à 7.000.983.000 FCFA.

Le Ministère de l’Industrie et du Commerce entend mettre en œuvre au cours de l’année 2023, trois (03) programmes soutenus par un (01) projet.

Il s’agit du Programme Pilotage et soutien aux services du ministère d’un montant de 1.812.652.000 FCFA pour assurer le pilotage et la coordination du ministère, renforcer la gestion des ressources humaines, matérielles et financières du ministère, renforcer le système de planification, de programmation et de suivi-évaluation.

Le Programme Industrie d’un montant de 623.993.000 FCFA pour la promotion des entreprises industrielles et le renforcement de la compétitivité des produits locaux et le Programme Commerce estimé à 4.564.338.000 FCFA pour renforcer les capacités d’intégration du Bénin au commerce international et renforcer les activités commerciales.

Ces trois programmes sont soutenus par le projet de mise en place d’infrastructures marchandes transfrontalières pour une dotation de 3.513.268.000 FCFA dont 3.035.989 FCFA de dons.

