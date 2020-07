Un présumé voleur arrêté à Ahozon

Un voleur de moto a été arrêté dans la nuit de jeudi 09 juillet 2020 à Ahozon Ganhatin, dans l’arrondissement de Pahou. Le présumé voleur a eu la vie sauve grâce aux éléments du commissariat de Pahou. Une enquête est ouverte pour démanteler les autres membres du réseau.

Un maçon a été victime de vol de moto aux environs de 20 heures alors qu’il s’apprêtait à rentrer chez lui après avoir effectué quelques travaux dans un domicile. Il aurait vu sa moto trois minutes plus tôt avant le vol. Un périmètre a été défini et une fouille a permis de retrouver la moto cachée dans une brousse.

Vers 23 heures, le présumé voleur revenu sur les lieux a été arrêté par les jeunes du quartier. Roué de coups de bâton et de gourdins, il a avoué être membre d’un réseau de trois bandits. Les deux autres ont pris la fuite au moment de son arrestation.

Les éléments de la Police républicaine du commissariat de l’arrondissement de Pahou sont descendus sur les lieux pour faire le constat.

Une enquête est ouverte pour arrêter les autres membres de ce réseau de braqueurs qui perturbent la quiétude des populations dans l’arrondissement de Pahou et dans les localités environnantes.

A.A.A

10 juillet 2020 par