Un policier meurt par accident à Glo-Djigbé

Un mort, 15 blessés et des dégâts matériels ; c’est le bilan d’un accident de circulation survenu lundi 28 juin 2021 non loin du centre CIEVRA à Glo-Djigbé, dans la commune d’Abomey Calavi.

L’accident survenu lundi dernier à Glo-Djigbé est une collision entre un minibus et une ambulance. Le bilan fait état de 15 blessés et d’un mort. Il s’agit d’un policier en service à Bassila. Les victimes étaient à bord du minibus.

Selon Frissons Radio, l’agent de police est mort au CNHU des suites d’une hémorragie interne et des fractures ouvertes au pied. Les blessés ont été évacués aux urgences de l’hôpital de zone de Calavi et du CNHU de Cotonou.

