Un policier et 08 individus en prison

Neuf présumés cybercriminels dont un policier ont été placés sous mandat de dépôt après leur présentation au procureur mercredi 03 novembre 2021.

Arrêtés par l’Office central de répression de la cybercriminalité (OCRC), douze présumés cybercriminels ont été présentés au procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Au terme de leur présentation, un policier et huit présumés cybercriminels ont été déposés en prison. Ils sont poursuivis pour escroquerie via internet.

Akpédjé Ayosso

4 novembre 2021 par