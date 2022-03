Un peulh ampute le bras d’un homme dans un champ d’anacarde

Au cours d’une dispute dans un champ d’anacarde dans la matinée de ce dimanche 13 mars 2022 à Penessoulou, une localité de la commune de Bassila, un peuhl a amputé le bras à un homme. La victime ramassait de l’anacarde dans son champ quand le peuhl y a fait irruption avec son troupeau.

Selon les informations, les populations de Penessoulou très mécontentes de l’acte posé par le peuhl veulent en découdre avec la communauté peuhl du milieu. On apprend qu’un message audio fait le tour des réseaux sociaux et appelle à la vengeance.

L’agriculteur est conduit à l’hôpital pour des soins.

