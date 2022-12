Un pasteur condamné à 20 ans de prison

Le tribunal d’Abomey-Calavi a condamné mardi 06 décembre 2022, un pasteur à une peine de 20 ans de prison. L’homme de Dieu est reconnu coupable de viol et d’abus de confiance sur plusieurs femmes.

20 ans de prison et 25 millions comme amende, c’est la condamnation prononcée par le juge du tribunal d’Abomey-Calavi mardi 06 décembre 2022 contre un pasteur. Le mis en cause est accusé de viol et d’abus de confiance. Il lui est reproché d’avoir tenu des rapports sexuels avec plusieurs femmes sans leur consentement et d’avoir pris des sous chez elles pour l’achat de parcelles sans l’avoir fait, renseigne Banouto. A la barre ce mardi, l’homme de Dieu a nié les faits mis à sa charge.

Dans son réquisitoire, le ministère public demande au tribunal de le reconnaître coupable de viol et de délit d’abus de confiance et de le condamner à 15 ans de prison ferme.

Dans son délibéré, le juge apprend le média, a reconnu le pasteur coupable de "pénétration sexuelle sans le consentement éclairé des victimes" et du délit "d’abus de confiance". Il l’a condamné à 20 ans de réclusion criminelle assorti de 25 millions de FCFA. En détention provisoire depuis le 02 juillet 2020, l’homme de Dieu retourne en prison pour purger le reste de sa peine.

