Un organisme pour promouvoir la qualité des services financiers

Le Bénin dispose désormais d’un organisme pour assurer la qualité des services financiers. Les missions principales de l’Observatoire de la qualité des services financiers du Bénin ont été définies ce mercredi 03 juin en Conseil des ministres.

Selon le Conseil des ministres, l’Observatoire de la qualité des services financiers est créé dans le but de renforcer l’attractivité du système financier béninois et de contribuer à l’amélioration du climat des affaires. Les principales missions de l’Observatoire sont : promouvoir la qualité des services financiers ; favoriser l’amélioration de la qualité de la relation entre les opérateurs de services financiers et leurs clients et assurer la mission de médiation par le règlement à l’amiable des litiges.

« Sont concernés par le champ d’intervention de l’Observatoire, les services financiers offerts par les établissements de crédit, les systèmes financiers décentralisés, les établissements de monnaie électronique, les compagnies d’assurance et la Poste du Bénin », souligne le Conseil des ministres.

L’Observatoire de la qualité des services financiers est aussi chargé d’assurer la veille permanente sur les conditions de banques offertes aux consommateurs des services financiers, afin de contenir les coûts. L’Organisme va aussi contribuer au renforcement de la confiance des populations et des petites et moyennes entreprises à l’endroit des services financiers, en vue de les encourager à recourir davantage au système financier.

Le Conseil a également adopté le décret portant transmission à l’Assemblée nationale, pour examen et vote du projet de loi portant organisation et règlementation des activités statistiques en République du Bénin.

