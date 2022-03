Un vieil homme a trouvé la mort, ce lundi 21 mars 2022, à Lalo, département du Couffo. L’accident est survenu sur l’axe Lalo-Hlassamè actuellement en chantier.

Le vieil homme selon Frissons radio revenait du marché et se rendait à Lalo quand il a chuté de sa moto, et ne s’est plus relevé. Il est âgé de 80 ans environ.

