Un navire attaqué aux larges des côtes béninoises

Le Tommi Ritscher a été attaqué ce dimanche 19 avril 2020 aux environs de 19h40 aux larges des côtes béninoises. 08 membres de l’équipage et 11 autres marins ont été pris en otage au cours de l’attaque armée.

Le Tommi Ritscher se trouvait au mouillage de Cotonou dans la zone 3, à six kilomètres au large des côtes béninoises, lorsqu’il a été approché par ‘’un hors-bord’’. Un patrouilleur naval ayant remarqué l’approche du navire en mouvement rapide, est allé enquêter. Ce qui a provoqué la fuite du ‘’hors-bord’’ qui a abandonné les auteurs de l’attaque à bord du Tommi Ritscher, renseigne Dryad Global.

Pour aider le navire en difficulté, le Nigéria les informations, aurait expédié le bateau de patrouille ‘’NNS Ose’’ avec un détachement du Nigerian Naval Special Boat Service, qui devrait arriver la nuit aux environs de 20h30.

Selon Dryad Global, cette attaque est la deuxième qui survient au mouillage de Cotonou en 2020, et la cinquième au même endroit sur une période de 12 mois.

Tommi Ritscher est un porte-conteneurs allemand, immatriculé au Portugal.

F. A. A.

21 avril 2020 par