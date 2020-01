Un mort et trois blessés à Dassa

Une mère et 04 enfants ont été percutés par un véhicule le week-end écoulé à Dassa dans le département des Collines. Ces 04 piétons ont été ramassés par le chauffeur qui a perdu le contrôle de sa voiture.

Sous le choc, l’enfant âgé de 04 ans environ est décédé. Les deux autres, âgés de 08 et 14 ans ainsi que leur mère ont été grièvement blessés et conduits à l’hôpital de zone de Dassa, rapporte Frissons Radio.

Informé du drame qui a frappé sa famille, le père a déjà retiré le corps l’enfant décédé.

F. A. A.

