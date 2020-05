Un mort et plusieurs blessés dans un accident à Toucoutouna

Un accident de circulation survenue jeudi dernier dans le village de Timpégré, commune de Toucoutouna a fait un mort et de nombreux blessés.

Selon les témoins, le conducteur du véhicule transportant des passagers par excès de vitesse a perdu le contrôle, et se serait retrouvé dans le décors. Outre le décès et les blessés estimés à 14, d’importants dégâts matériels ont été enregistrés. Les blessés selon nos sources, ont été transportés au centre de santé de la localité.

F. A. A.

9 mai 2020 par