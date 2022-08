Un mort dans un accident à Toffo

Une femme a été tuée dans un accident de circulation en fin de semaine à Ouegbo, un arrondissement de la commune de Toffo. La victime et le conducteur de taxi moto qui la conduisait se sont retrouvés sous un camion.



Drame à Ouegbo jeudi 11 août dernier. Un conducteur de taxi moto communément appelé "zemidjan" et une femme se sont retrouvés sous un camion.

Selon les témoins du drame, le camionneur ayant vu un obstacle aurait freiné brusquement. Surpris, le taxi moto et la dame, une revendeuse qui revenait du marché, se sont retrouvés sous le camion.

Sur place, la femme est passée de vie à trépas. Mais le "zemidjan" et le bébé qu’elle portait ont eu la vie sauve.

F. A. A.

14 août 2022 par ,