Un militaire meurt à la suite d’un affrontement à Cobly

Un militaire est passé de vie à trépas, mardi 05 décembre 2023. Un autre est aux soins à la suite d’un affrontement avec les paysans dans le village de Datori à Cobly.

Une traque au soja a provoqué un affrontement entre les forces de défense et de sécurité dans le village de Datori sis à Cobly le mardi 05 décembre 2023. Un douanier a pris en chasse un paysan jusqu’à hauteur de son domicile. Selon les informations, le paysan transportait un sac de soja que le douanier voulait saisir.

Le paysan a alerté ses parents. Le douanier lynché a pris la fuite abandonnant son véhicule sur place.

Le douanier a fait appel à la police qui aurait battu en retraite. Celui-ci a appelé les militaires à la rescousse. Mais les militaires ont été pris à parti par les habitants. « Ils ont tapé un militaire jusqu’à ce qu’il soit grièvement blessé. L’autre aussi sérieusement blessé, ils ont été tous transportés et évacués à l’hôpital Saint-Jean de Dieu. Le premier a rendu l’âme autour de 11 heures », a expliqué Séraphin Nambima, le maire de Cobly sur Bip radio.

Le second militaire blessé est toujours en soins à l’hôpital, précise la même source.

