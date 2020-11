Un militaire ivoirien condamné à 10 ans de prison ferme

La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme a condamné mardi 10 novembre 2020, un ancien militaire ivoirien à 10 ans de prison ferme pour faux en écriture publique et diffusion de fausses nouvelles.

Âgé de 46 ans, l’accusé est un militaire ivoirien et ancien agent de renseignements en Côte d’Ivoire. Il lui est reproché selon Frissons Radio d’avoir appelé des autorités de plusieurs pays de la sous-région dont le Niger, la Côte d’Ivoire, et le Mali pour signaler de fausses alertes de coups d’Etat. L’ancien militaire aurait récolté plus de 60 millions de FCFA.

Avec le Nigéria, son coup n’a pas marché. Il a été arrêté par les autorités nigérianes à Sèmè Kraké et confié à la police béninoise. L’ancien militaire ivoirien réside au Bénin depuis 2016 après le changement de régime dans son pays. Il s’était fait établir une carte d’identité béninoise grâce à un gérant d’hôtel à Parakou.

A la barre, l’accusé qui a déjà passé quatre en prison a nié les faits. Pour lui, il s’agit d’une affaire montée avec la complicité de sa compagne depuis la Côte d’Ivoire. La défense a plaidé pour l’acquittement pur et simple. L’agent judiciaire a demandé le franc symbolique.

Après la requalification des faits, le militaire a été condamné à 10 ans de prison ferme pour faux en écriture publique et diffusion de fausses nouvelles.

A.A.A

11 novembre 2020 par