Un membre d’un groupe terroriste condamné à 20 ans de prison

La Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (Criet) a condamné, mercredi novembre 2022, à 20 ans de prison, un individu reconnu pour son appartenance à un groupe terroriste qui veut s’installer au Bénin.

Il s’appelle Ousmane à l’état civil et désigné ‘’émir local’’ ou ‘’émir du Bénin’’ par le GSIM (Groupe de Soutien à l’Islam et aux Musulmans), une organisation terroriste basée au Burkina Faso et affiliée à Al-Qaïda. Arrêté en juillet 2021 par la police républicaine alors qu’il s’activait avec son cousin nommé Albani pour l’installation d’une cellule du GSIM au Bénin, précisément dans le village Dakoubouri à Kouandé, Ousmane est fixé sur son sort ce mercredi 16 novembre 2022.

La Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (Criet) a condamné Ousmane à 20 ans de prison pour « appartenance à une organisation terroriste ».

Selon les enquêtes menées dans le cadre du dossier, c’est dans un camp du GSIM sis dans une forêt de Fada N’Gourma au Burkina-Faso que Ousmane et son cousin Albani ont été formés.

