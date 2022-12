Un malfrat arrêté à Agla

Un présumé malfrat a été appréhendé vendredi 30 décembre 2022 à Agla, un quartier situé dans le 12e arrondissement de Cotonou. La perquisition effectuée dans son domicile a permis de saisir un quantité importante de produits psychotropes, et plusieurs autres objets.

La police aux trousses des hors la loi en cette période de fin d’année. Un présumé malfrat a été appréhendé vendredi 30 décembre 2022 à Agla dans le 12e arrondissement de Cotonou. Le mis en cause s’est installé dans une maison abandonnée dans un bas-fonds, et sème la peur dans les cœurs des populations. Il a été interpellé ce vendredi suite aux plaintes répétées d’honnêtes citoyens.

La perquisition effectuée dans le domicile a permis de saisir plusieurs objets, notamment une machette, une pioche, un pardessus camouflet, un fétiche, et une quantité importante de produits psychotropes (chanvre indien).

En garde à vue depuis quelques heures, il sera bientôt présenté au procureur de la République.

