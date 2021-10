Un malfrat abattu à Porto-Novo

Un individu recherché pour « association de malfaiteurs, cambriolage et recel » a été abattu par la police, vendredi 22 octobre 2021, à Anavié, un quartier de Porto-Novo. Ce dernier s’apprêtait à commettre un autre forfait.

Une équipe de policiers du commissariat du 4ème arrondissement de Porto-Novo a mis en place un dispositif pour interpeller le nommé Soviguidi Daoudou Zannou, un malfrat connu sous le pseudo ‘’Sam’’, vendredi 22 octobre 2021, à Anavié, à Porto-Novo.

A la vue du dispositif sécuritaire installé à la hauteur du complexe scolaire d’Anavié, le malfrat présumé descend d’un taxi-moto et dégaine un pistolet de fabrication artisanale.

Le hors-la-loi tire sur les forces de sécurité. Mais la riposte des policiers lui a été fatale. Le malfrat connu sous le nom de gang ‘’Sam’’ et Soviguidi Daoudou Zannou à l’état civil a été neutralisé.

Il était recherché pour « association de malfaiteurs, cambriolage et recel ».

Son complice, le sieur Saïd Damala est activement recherché par la police.

Marc MENSAH

