Un malfrat abattu à Abomey-Calavi

"Le charcutier", l’un des redoutables braqueurs opérant au centre ville d’Abomey-Calavi, Hêvié et Godomey est désormais hors d’état de nuire. Il a été neutralisé à Hêvié, un arrondissement de la commune d’Abomey-Calavi.

Selon "Le Potentiel", le braqueur abattu est auteur de plusieurs braquages à Hêvié, Abomey-Calavi et à Godomey. Il opère à l’aide d’un pistolet de fabrication artisanale, machette, couteaux et autres. Certains de ses complices actuellement en cavale sont très recherchés par les éléments de la police républicaine.

En cette période de fin d’année où les actes de banditisme, de vol, de braquage sont de plus en plus récurrents, les forces de défense et de sécurité multiplient les patrouilles afin de préserver la quiétude des populations.

F. A. A.

31 août 2020 par