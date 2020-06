Un lycée de standing sous-régional prévu à Sodohomè

A la tête de la maire de Bohicon, Rufino d’Almeida a entamé ses actions pour le développement de la ville. La localité de Sodohomè abritera bientôt un lycée de standing sous-régional.

Au terme de la rencontre du ministre de l’enseignement secondaire et de la formation technique et professionnelle avec le Conseil communal de Bohicon, il a été annoncé la construction d’un lycée de standing sous-régional dans la localité de Sodohomè.

Ce lycée permettra entre autres une meilleure formation des jeunes qui sont au centre du développement.

Rufino d’Almeida a également insisté sur d’autres projets tels que l’asphaltage des voies d’accès au site et l’électrification de la zone.

Engagé pour le développement de Bohicon, le nouveau maire Me Rufino d’Almeida a de grandes ambitions pour la ville.

