Un jeune vole 62 millions F, sa mère et son ami arrêtés

Le procès de l’ami et de la mère d’un jeune employé d’une entreprise de marketing réseau s’est ouvert mercredi 29 juin 2022 au Tribunal de Première Instance de Cotonou. Les deux prévenus sont poursuivis pour complicité de vol dont le cerveau est le jeune employé.

Un homme suspecté d’avoir reçu une somme de vingt millions FCFA des soixante-deux (62) millions volés par l’employé d’une entreprise de marketing réseau a été interpellé.

La mère du jeune employé soupçonnée d’avoir reçu trois millions de son enfant en cavale a été également arrêtée.

Poursuivis pour complicité de vol, les deux prévenus ont été présentés, mercredi 29 juin 2022, au juge du Tribunal de Première Instance (TPI) de première classe de Cotonou.

Les faits remontent au 25 avril 2022 où un jeune employé d’une entreprise de marketing réseau a reçu de son patron deux chèques de 62 millions FCFA à encaisser pour le compte de l’entreprise. Une fois les chèques encaissés, l’argent a été converti en euros et dissimulé dans du pain. Le jeune homme s’est enfui en direction de la frontière Bénin-Togo, rapporte Frissons radio.

Lors du procès mercredi dernier, le ministère public a requis 36 mois de prison, 500.000 FCFA d’amende et le paiement des 62 millions FCFA contre les prévenus.

La défense a plaidé la relaxe au bénéfice du doute contre l’ami du jeune employé.

Le dossier a été mis en délibéré.

