Un jeune homme tue son cousin pour soupçon de jalousie

Un jeune homme a ôté la vie à son cousin la semaine écoulée dans un camp peulh situé à Guerakali, commune de Bembèrèkè, département du Borgou. Le bourreau est soupçonné d’entretenir une relation amoureuse avec la femme de son cousin.



A cause d’une femme, deux cousins se sont bagarrés à coups de manchette à Guerakali dans la commune de Bembereke. L’un soupçonne l’autre d’entretenir une relation amoureuse avec sa femme. Les deux se sont alors donné rendez-vous loin du hameau pour une séance d’explication. Au cours des discussions, le ton durcit, et une bagarre éclate. Le cousin soupçonné d’adultère assène deux coups de manchette sur la tête de l’autre. Ce dernier succombe.

Après ce forfait, l’autre cousin a pris la clé des champs. Le commissariat de Bouanri a ouvert une enquête.

La victime laisse derrière elle, la femme querellée et deux enfants.

F. A. A.

7 août 2022