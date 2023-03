Un jeune homme en prison pour usurpation de titre

Un jeune homme a été placé sous mandat de dépôt vendredi 24 mars 2023 après audition à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET). Il est poursuivi pour escroquerie présumée et usurpation de titre.

Un jeune homme se fait passer pour un avocat et escroque la tante d’un jeune homme inculpé pour des faits de cybercriminalité. D’après nos sources, le mis en cause a reçu de sa victime, la somme de 503.000 francs CFA qu’il devrait remettre à un substitut afin d’obtenir la libération du neveu inculpé.

L’enquête ouverte à permis de l’interpeller à Togba dans la commune d’Abomey-Calavi en mars 2022, et de l’écouter en novembre de la même année, environ 08 mois après.

Placé sous mandat de dépôt ce vendredi, il sera jugé le 18 avril prochain par la juridiction spéciale.

F. A. A.

25 mars 2023 par