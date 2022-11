Un honorable député convoqué pour viol

Le député Nougbognon Hyppolite HAZOUNME est convoqué à l’Office Central de la Protection des Mineurs, mercredi 02 novembre 2022. Accusé de viol présumé sur sa secrétaire le 26 septembre dernier, Nougbognon va donner sa version des faits.

Le député de l’Union Progressiste le Renouveau Nougbognon Hyppolite HAZOUNME est convoqué, ce mercredi 02 novembre 2022, à l’Office Central de la Protection des Mineurs. Les raisons de cette convocation du parlementaire ne sont pas connues. Mais depuis quelques jours, le député fait l’objet de graves accusations d’abus sexuel. L’élu du peuple aurait violé sa secrétaire.

Selon les faits dénoncés par la victime et le mari cocu à travers un message audio devenu viral sur les réseaux sociaux, le député aurait approché le mari cocu avec "de l’argent" pour acheter son silence et étouffer l’affaire. Une demande que la victime et son époux ont rejeté.

Pour commettre son forfait, le député aurait agi en complicité avec le conseiller communal à Tohouè Moïse YEHOUENOU alias "Delta Force". Ce dernier est également convoqué par la police.

F. A. A.

1er novembre 2022 par