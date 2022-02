Un homme en prison pour avoir tué un sexagénaire

Le tribunal de première instance de première classe de Parakou statuant en matière criminelle, a condamné, ce lundi 14 février 2022, un homme à une peine de 05 ans de prison. L’accusé est poursuivi pour coups mortels sur son cousin, un vieil homme âgé de la soixantaine.

Selon les faits, lors d’une discussion autour d’une parcelle, le mis en cause assène des coups au vieil homme qui, plus tard, décède. Reconnu coupable de coups mortels, il a été condamné à 05 ans de prison.

F. A. A.

