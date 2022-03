Un homme condamné à 60 mois d’emprisonnement avec sursis

Un homme a été condamné à 60 mois de prison dont 30 mois avec sursis par le Tribunal de première instance d’Abomey-Calavi pour avoir tué sa fiancée.

Ben Leroy Degbé a été reconnu coupable de coups mortels par le Tribunal de première instance d’Abomey-Calavi. Il a été condamné à 60 mois de prison dont 30 mois d’emprisonnement ferme et 30 mois avec sursis.

Les faits remontent au 27 avril 2019, dans la période des élections législatives. L’accusé aurait interdit à sa fiancée de sortir. La jeune femme s’est entêtée. Ben Leroy Degbé a tenté de reprendre le billet de 1000 francs qu’il aurait déposé dans le sac de sa fiancée. Cette dernière aurait lancé le ventilateur et saisi un couteau de table. L’homme aurait à son tour projeté au mur une bouteille de chicha.

« Dans sa tentative de retrait, il aurait glissé et sa fiancée se serait jetée sur lui. C’est en se débattant qu’il a repoussé sa fiancée qui a atterri sur les tessons de bouteille. Dame Pierrette s’est grièvement blessée au bras droit. Transportée à l’hôpital, elle est décédée des suites de la blessure », rapporte ‘’La Nation’’. Un témoin oculaire a donné une autre version lors de l’enquête préliminaire. Il a affirmé que l’accusé a violenté sa fiancée et les cris d’alerte ont attiré son attention.

L’avocat de l’accusé a relevé les vices de l’instruction, l’insuffisance de pièces à conviction, l’absence de témoin irréfutable. Après avoir évoqué la citation latine « Testis unus, testis nulus » (Témoin unique, témoin nul), la défense a demandé à la Cour d’écarter le témoignage du seul témoin. L’avocat soutient l’absence de l’élément intentionnel et plaide pour que son client soit condamné au temps déjà passé en prison.

En détention depuis près de deux ans dix mois, l’accusé a écopé de 60 mois de prison dont 30 avec sursis. L’accusé est libre mais reste sous le coup du sursis.

2 mars 2022 par ,