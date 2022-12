Un homme condamné à 10 ans de prison

Le tribunal de première instance de deuxième classe d’Abomey-Calavi a condamné au cours de la seconde session criminelle mercredi 30 novembre 2022, un homme à une peine de 10 ans de prison ferme. L’accusé est reconnu coupable pour avoir porté des coups mortels sur son grand consanguin au cours d’une bagarre à Zinvié, un arrondissement de la commune d’Abomey-Calavi.

10 ans de prison, c’est le verdict rendu par les juges du tribunal d’Abomey-Calavi au cours de la seconde session criminelle mercredi 30 novembre 2022. L’accusé, un vitrier de profession est reconnu coupable de coups mortels sur son frère consanguin au cours d’une bagarre à Zinvié, une localité de la commune d’Abomey-Calavi.

Selon les faits, c’est lors d’une dispute autour d’une chambre à louer le 21 novembre 2016, que le drame est survenu. L’accusé en quittant la maison familiale a remis la clé de sa chambre à son frère consanguin pour qu’il la mette en location. Revenu dans la maison 06 mois après, il n’aurait perçu que la somme de 5000 FCFA, représentant le loyer d’un mois. Il s’est donc mis à réclamer les loyers non perçus, et la clé de la chambre. N’ayant pas eu gain de cause, une dispute dégénère entre les deux frères. Au cours de la bagarre, l’accusé aurait porté des coups de gourdin sur la tête du frère consanguin. Transporté à l’hôpital, ce dernier décède quelques jours après. Après ce drame, l’accusé a pris la clé des champs et sera rattrapé et placé sous mandat de dépôt le 03 juillet 2020. A la barre ce mercredi, il a reconnu les faits mis à sa charge, mais déclare avoir réagi en légitime défense car, la victime lui aurait porté en premier, un coup de machette.

Le ministère public demande à la Cour de le condamner à une peine de 08 ans de prison. Le juge délibérant le condamne à 10 ans de prison. En détention provisoire depuis juillet 2020, il retourne en prison purger le reste de sa peine.

1er décembre 2022 par