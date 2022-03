Un homme charcute son voisin pour soupçon d’adultère

Soupçonnant son voisin d’entretenir des relations sexuelles avec sa conjointe, un homme a charcuté à mort son voisin à Bontè, un village de l’arrondissement de Goumori dans la commune de Banikoara, dimanche 27 février dernier.

Amadou, un bouvier a charcuté son voisin, Bouraïma, lui aussi bouvier le weekend écoulé à Bontè, un village de Goumori dans la commune de Banikoara

Il soupçonnait la victime d’entretenir une relation amoureuse secrète avec sa conjointe.

Dimanche 27 février 2022, Amadou décide d’aller voir Bouraïma pour une séance d’explications. Alors que ce dernier a envoyé son fils chercher le bétail qui s’éloignait, Amadou l’attaque avec une arme blanche et lui assène des coups de couteau dans la tête et au cou. Bouraïma meurt de ses blessures. Sur instruction du procureur, son corps est déposé à la morgue de Parakou après les constats de la police et d’un médecin légiste.

Après avoir commis son forfait, Amadou prend la fuite, et sera rattrapé plus tard, par la police. En détention provisoire, il sera présenté très prochainement au procureur de la République pour répondre de ses actes.

