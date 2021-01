Un homme brûlé vif à Azovè

Scène choquante, mercredi 20 janvier 2020, à Azovè dans le département du Couffo. Face retourné contre terre, peau brûlée, tête fracassée, le corps sans vie de « Monmon », un présumé expert en vols, est allongé au milieu des cendres en pleine journée. Quelques heures plus tôt, les populations ont surpris « Monmon » en train de voler des moutons dans un coin de la zone. Le présumé voleur a pris la fuite. Rattrapé, il est roué de coups et brûlé vif.

Aux dernières nouvelles, le corps de la victime a été retiré dans la journée du jeudi 21 janvier 2021 par les éléments de la Police Républicaine.

Le présumé voleur serait un natif d’Aïssanhoué à Djakotomey et dont la maman est d’Azovè Coovihoué.

M. M.

21 janvier 2021 par