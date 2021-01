Un garçon de 15 ans retrouvé mort

Un corps sans vie a été retrouvé, mardi 5 janvier 2020, non loin du parc à bétail de Kpassagambou à Parakou. Il s’agit d’un jeune garçon d’environ 15 ans. L’enfant a des lésions sur la tête, qui est fendue. Il serait mort par hémorragie interne suite à un choc. Selon les constats du médecin du Centre de Santé (Cs) de Sirarou, Odile Kpanou, l’adolescent a été cogné par une moto. ‹‹L’accident a été fait quelque part et l’auteur est venu le déposer au bord de la voie››, précise le médecin. La police a procédé aux constats d’usage et le corps a été remis à sa famille pour inhumation.

