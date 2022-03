Un faux policier arrêté pour viol

Coiffeur de profession, un jeune homme de 22 ans s’est déguisé en policier pour abuser d’une mineure de 16 ans avec la complicité d’un autre individu à Houègbo dans le département de l’Atlantique. Le jeune homme sera présenté au procureur ce lundi 21 mars 2021.

Un coiffeur de 22 ans a été arrêté à Houègbo, département de l’Atlantique pour des infractions d’ « enlèvement, séquestration, viol et pratique de charlatanisme sur une mineure de 16 ans ».

Les faits remontent au mercredi 16 mars 2022, selon Radio Sèdohoun. La jeune fille a été approchée à son retour du marché vers 19 heures par le coiffeur et son compagnon qui s’est fait passer pour un agent de la police républicaine. Les deux individus soutirent de l’argent à la fillette après l’avoir intimidée. Ils embarquent la fillette sur moto et la conduisent à leur domicile. La mineure ne sera libérée que le jeudi 17 mars vers 20 heures après que les deux individus ont abusé d’elle. La fillette sera traînée même devant des fétiches et dans des couvents avant sa libération.

Les parents de la victime alertent la police. Les enquêtes menées par le commissariat de Houègbo ont permis de mettre la main sur le coiffeur présumé violeur. Son complice est resté introuvable.

A l’interrogatoire, le principal accusé a reconnu les faits mis à sa charge. Il a été placé en garde-à-vue au commissariat. Poursuivi pour des infractions d’ « enlèvement séquestration, viol et pratique de charlatanisme sur une mineure de 16 ans », il sera présenté au procureur ce lundi 21 mars 2021.

M. M.

20 mars 2022 par