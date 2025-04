Un faux chef de Brigade recherché

Un homme nommé Léonard Aguiar a fait circuler une vidéo d’alerte sur les réseaux sociaux. Il se présente comme chef d’une soi-disant Brigade de recherche et d’intervention. La Police dément et met en garde.

Le sieur Léonard Aguiar affirme que son unité a reçu l’ordre d’éliminer des "divorcés sociaux". Il cite des noms et accuse certaines personnes d’actes graves, sans aucune preuve.

La Police républicaine rappelle que l’individu Léonard Aguiar n’est pas un policier. Et surtout, l’unité qu’il mentionne n’existe pas. Ses propos sont donc totalement faux et très graves.

Les autorités rappellent que la vie humaine est sacrée et que personne n’a le droit de proférer de telles menaces. Une enquête est en cours pour retrouver l’auteur de cette fausse déclaration.

L’auteur de ces informations est poursuivi pour usurpation de titre et diffusion de fausses informations.

La Police appelle la population à ne pas relayer ce type d’informations. Elle promet que la loi sera appliquée avec rigueur contre les fauteurs de troubles.

LE COMMUNIQUE DE LA POLICE REPUBLICAINE

COMMUNIQUE

Dans un communiqué fictif, une personne se nommant Léonard AGUIAR et se disant chef de la Brigade de recherche et d’intervention, a fait diffuser, via les réseaux sociaux, des propos alarmants qui ont suscité de vives réactions.

En effet, le susnommé a diffusé des déclarations mensongères laissant entendre que son unité aurait été mandatée pour abattre sans autre forme de procès toute personne qualifiée de "divorcé social". Dans ses propos, il a cité des noms et décrit des actes qu’il accuse ces personnes d’avoir commis sans en apporter la moindre preuve.

La Police républicaine tient à préciser que cette personne n’est pas fonctionnaire de police et que la Brigade de recherche et d’intervention n’existe pas parmi ses unités opérationnelles. Les allégations de cette personne se nommant Léonard AGUIAR sont totalement infondées et contraires aux valeurs fondamentales de notre institution et n’engagent que sa personne.

De tels propos sont, non seulement, inacceptables mais également contraires aux normes de la décence et au respect du caractère sacré de la vie humaine. Subséquemment, toute personne dotée de bon sens ne saurait diffuser de tels messages dont l’objectif est de créer la désinformation et la psychose au sein des populations.

Les unités d’enquête de la Police républicaine sont d’ores et déjà mobilisées et travaillent pour retrouver l’auteur de ces allégations. Il est ainsi activement recherché pour usurpation de titre et diffusion de fausses informations par voie électronique.

La Police républicaine exhorte les populations à ne pas se laisser distraire par de tels propos qui relèvent de l’imagination de leur auteur et rassure que les instigateurs éventuels ainsi que les relayeurs des dites informations seront confrontés à la loi dans toute sa rigueur.

Cotonou, le jeudi 17 avril 2025.

La cellule de communication.

