Économie informelle au Bénin : le terreau invisible du blanchiment

Le secteur informel, qui représente 60% de l’économie béninoise, est un terrain fertile pour le blanchiment d’argent (score de 75/100, GIABA 2023). Les transactions en cash et les sociétés écrans, comme celles utilisées dans des locations illégitimes (ex. : Évenemenriel à Tissim), permettent aux criminels de dissimuler l’origine de leurs fonds.

Cette faiblesse n’est pas propre au Bénin : elle touche toute l’UEMOA, où les réseaux criminels déplacent leurs opérations d’un pays à l’autre (Nigeria, Togo) pour échapper aux contrôles. La récente coopération militaire entre le Bénin et l’Égypte, annoncée le 4 juin 2025, vise à renforcer la sécurité transfrontalière via des formations et des échanges techniques en renseignement financier. Toutefois, sans une régulation accrue du secteur informel, ces efforts resteront limités.

Pour combler cette lacune, des outils numériques émergent :

• La plateforme RASME (Remote Appraisal, Supervision, Monitoring and Evaluation), déployée par la Banque Africaine de Développement en partenariat avec la Banque mondiale, permet un suivi en temps réel des flux financiers grâce à des données géolocalisées et des tableaux de bord interactifs.

• Le système DAT-IDCanopy, adopté dans l’UEMOA, automatise la vérification d’identité (KYC/KYB) et la surveillance des transactions, réduisant les risques de fraude via l’authentification biométrique et les signatures électroniques qualifiées.

Pour les citoyens, l’impact est direct : l’argent blanchi détourne des ressources publiques, freine les investissements et alimente l’insécurité. Une supervision numérique de l’économie informelle, couplée aux accords de coopération sécuritaire comme celui avec l’Égypte, est donc essentielle pour tracer les flux criminels transfrontaliers et cibler les sociétés écrans.

• Sources : GIABA (2023), Diagnostic Gouvernance (2022), Africa24 (2025), Agence Ecofin (2025), Africa Exclusive (2025).

L’auteur : Gilles FELIHO, est rompu au droit communautaire africain (OHADA, UEMOA, CEDEAO). Fort d’une expérience au cœur des institutions régionales (BIDC - ancien conseiller du Président - Cauris Management) et de conseil pour des réformes majeures, il possède une compréhension intime des mécanismes financiers et des vulnérabilités juridiques. Formateur Consultant et dirigeant (GSF Formation), il est aussi auteur à succès.

7 juin 2025 par