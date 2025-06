Port de Cotonou : pourquoi la plaque tournante du blanchiment persiste

Le port de Cotonou, avec environ 700 à 1 000 navires par an (198 au troisième trimestre 2024, La Marina BJ), est un carrefour économique vital pour le Bénin, mais aussi une porte d’entrée pour les réseaux criminels. Au Bénin, comme dans de nombreux pays d’Afrique de l’Ouest, le trafic de drogue, d’armes, ainsi que la fraude douanière, notamment à travers la falsification de documents officiels, alimentent d’importants flux financiers illicites. Selon les estimations du GIABA, ces activités auraient généré entre 50 et 90 milliards de dollars américains de flux illicites sur le continent africain entre 2015 et 2020. Cette situation représente un défi majeur pour les autorités béninoises dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Le Bénin, avec un score de vulnérabilité de 85/100 pour les sources du crime, est en effet particulièrement exposé.

Comme le révélait dès 2013 le journal 24 Heures au Bénin, le port Autonome de Cotonou (PAC) est un nœud du blanchiment international. Douze ans plus tard, les failles persistent, amplifiées par la position stratégique de Cotonou, l’un des principaux hubs du Golfe de Guinée. Ces flux illicites ne sont pas qu’économiques : ils financent directement des groupes terroristes, comme ceux impliqués dans l’attaque récente du commissariat de Tanougou (5 juin 2025), où la porosité des frontières a permis le transfert de fonds criminels. Pour briser ce cycle, un renforcement urgent des contrôles portuaires, de la crédibilité des documents officiels et de la transparence s’impose.

