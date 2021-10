Un ex joueur des Panthères FC meurt au commissariat à Djougou

Placé au violon à la suite d’un contrôle d’identité, un footballeur décède au commissariat après une crise d’asthme.

Alphonse T., un ancien joueur du club de football ‘’Panthères de Djougou’’ a trouvé la mort dans la nuit du vendredi 8 au samedi 9 octobre 2021 dans un commissariat de Djougou.

Interpellé par une équipe de patrouille parce qu’il n’avait pas sa pièce d’identité, le footballeur a été placé au violon. Mais il a fait une crise d’asthme.

Les policiers ont fait le constat quelques heures plus tard et le footballeur a été transporté d’urgence au Centre de santé.

Malheureusement, Alphonse T. est décédé.

Selon les informations, le footballeur Alphonse T. aurait informé les policiers qu’il avait un mail et aurait supplié l’équipe de patrouille de le laisser repartir pour ramener sa pièce d’identité.

Paix à l’âme du disparu

11 octobre 2021