Un ex-agent de l’ONASA condamné à 07 ans de prison

La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) statuant en matière criminelle ce mardi 23 juin 2020 a condamné Boniface Kpékpassi, ex-gérant de la boutique Témoin de l’ex-Office national de sécurité alimentaire (ONASA) de Tchaourou à 07 ans de prison ferme et une amende de 05 millions de francs CFA.

Reconnu coupable du crime de détournement de deniers publics, l’inculpé devra également verser le montant de 3 616 865 FCFA représentant le montant des produits issus de la vente de sacs de riz et de maïs mis à la disposition de la boutique et censé être reversé au Trésor public pour le compte de l’ex-ONASA.

Selon le rappel des faits par le quotidien La Nation, en 2015, Boniface Kpékpassi, fut recruté au poste de gérant de la boutique témoin de l’ONASA de Tchaourou. Il était chargé de la gestion financière et de la tenue des pièces comptables de ladite boutique.

A la suite d’un contrôle effectué par la direction à ce poste, il a été constaté un détournement de 3 616 685 F CFA. Boniface Kpékpassi sera alors poursuivi pour détournement de deniers publics et placé sous mandat de dépôt le 22 septembre 2015.

A la barre ce mardi 23 juin, il dit ignorer ce qui s’est réellement passé pour qu’il enregistre un manquant d’une telle importance. Toutefois, il fait savoir à la Cour qu’il constate parfois, après vente au détails des céréales, que le nombre de kilogrammes écrit sur les sacs de riz ou de maïs ne correspond pas à leur contenance inscrite. Mieux, il y a aussi les charançons qui attaquent parfois les sacs.

Le mis en cause accuse parfois son ex-assistante de n’avoir pas peut-être déclaré toutes les ventes opérées. Ce qui selon lui, serait lié à son inculture en matière de comptabilité et de gestion.

L’accusé dans ses déclarations a souligné qu’il n’a jamais su que l’ONASA était une structure publique. Il l’a toujours considérée comme une propriété privée de son oncle, alors directeur général et qui l’avait recruté à l’époque.

Délibérant, la Cour présidée par le magistrat Guillaume Dossa Laly le condamne à une peine d’emprisonnement ferme de 07 ans. En détention depuis le 22 septembre 2015, il retourne en rison pour purger le reste de sa peine.

F. A. A.

24 juin 2020 par