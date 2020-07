Après le renvoi du 15 juin dernier à la CRIET, le procès de Fêtani Sorotori Cédric Kpana, ex-agent comptable et régisseur des recettes du Tribunal de première instance de première classe de Lokossa s’est poursuivi ce jeudi 02 juillet 2020. A l’arrivée, la juridiction spéciale l’a condamné à une peine de 15 ans de prison et une amende de 10 millions de francs CFA.

Accusé de détournement de la somme de 38 086 000 F CFA au tribunal de Lokossa, Fêtani Sorotori Cédric Kpana a reconnu les faits au cours de l’audience du 15 juin dernier mais contesté preuves à l’appui, le montant querellé. Selon La Nation, l’accusé évalue plutôt à son niveau la somme détournée à au plus trois millions F CFA. A l’en croire, ces fonds lui ont servi de menues dépenses pour payer certaines prestations au niveau du tribunal, notamment les agents d’entretien engagés pour le nettoyage des locaux de la juridiction. L’accusé confesse n’avoir pas tenu dans les règles de l’art la comptabilité du tribunal comme l’exigent les normes. Par exemple, il dit avoir assuré certains payements sans décharge et sans aucune traçabilité tels que le règlement de certains travaux liés à la réparation des installations électriques et de la climatisation des locaux du tribunal.

Me Thibaut Amadji qui assurait sa défense a estimé nécessaire que la cour suspende l’audience pour prendre connaissance des nouvelles pièces justificatives produites par son client pour une bonne justice à son égard.

A la reprise ce jeudi 02 juillet, la Cour présidée par le magistrat Edibayo Dassoundo condamne Fêtani Sorotori Cédric Kpana à 15 ans de prison et une amende de 10 millions de francs CFA.

En détention depuis le 18 décembre 2017, il retourne encore en prison pour 12 ans.

F. A. A.

