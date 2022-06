Un étudiant boit 1 Kg de gari en 3 minutes

L’étudiant Basile Ahéhéhinnou est sacré meilleur champion du concours des délayeurs de gari, édition 2022 à l’Université d’Abomey-Calavi (UAC) ce jeudi 23 juin 2022.

Il avale environ 1 Kg de gari en trois minutes et remporte le premier prix du concours du meilleur délayeur de Gari à l’UAC, édition 2022. Le champion Basile Ahéhéhinnou est étudiant au département d’allemand à la Faculté des lettres langues arts et communication de l’UAC.

Lors des différentes phases du concours, il a bu un bol de gari en 38 secondes et après environ 1 Kg de gari en trois (03) minutes.

Basile Ahéhéhinnou reçu un trophée et un sac de 40 kg de gari comme récompense.

« A la première manche, je ne voulais pas être éliminé. C’est pour ça, j’ai été si rapide (…). J’ai l’habitude de prendre du gari à la maison (…) », a confié l’étudiant.

Neuf (09)challengers ont pris part à la compétition organisée par l’Ensemble Artistique et Culturel des Étudiants (EACE). Selon le président du Comité d’organisation du concours, Guy Gervais Dansou, pour l’édition 2022, il y a eu une compétition de cuisine des mets à base gari, une compétition de la poésie et celle du meilleur délayeur.

24 juin 2022 par ,