Un éléphant sème la terreur entre Bembèrèkè et Nikki

Depuis le 21 juin dernier, un éléphant en divagation a quitté la forêt classée des ‘’Trois rivières’’ et se retrouve dans la zone de Bouanri, commune de Bembèrèkè, et Gnonkourokali à Nikki.

Le pachyderme selon nos sources, a élu domicile sur l’aire de parcage des bétails du camp peulh de “Gah-Bouanri”. Face au danger que représente l’animal, le capitaine des eaux, forêts et chasse de Nikki, Franck Fagnissè, exhorte les populations à la prudence et à ne pas provoquer l’animal.

La divagation d’animaux sauvages dans cette région du pays se fait de plus en plus récurrente. Vers la fin de l’année 2019, un éléphant avait semé la terreur dans le département du Borgou pendant une période de 6 mois. Ce n’est que le 26 janvier 2020 que l’animal est retourné dans le parc W.

En avril 2020, deux buffles avaient été retrouvés en divagation dans la commune de Bembèrèkè. Ce qui amène à plus de vigilance dans cette région du pays.

