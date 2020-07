Un éléphant en divagation tue un homme à Kalalé

Scène tragique mardi 22 juillet dernier dans le village de Bâtin, arrondissement de Dunkassa, situé dans la commune de Kalalé. Un homme a été tué par une colonie d’éléphants.

Le sieur Souley Gourouman, âgé de la quarantaine, agriculteur et tradi-praticien est allé chercher des racines et des feuilles d’un arbre dans la forêt classée des trois rivières quand il a été surpris par des pachydermes venus s’abreuver au bord de la rivière appelée "Tassinnin". Malgré ses efforts de se sauver de l’étau de ces animaux sauvages, il a été pris par l’un des éléphants qui l’a projeté loin. Conduit d’urgence à l’hôpital de zone Sounon Sero de Nikki, il finit par rendre l’âme.

Ce drame survient après celui de 2013, où un éléphant tué trois personnes dont un directeur d’école à Dunkassa.

Mardi dernier, le colonel-lieutenant Théophile Sinan Donwérou, chef de l’inspection forestière du Borgou avait alerté sur une station radio sur la présence d’un éléphant en divagation à N’Dali.

Face au danger que représentent ces animaux, le chef de l’inspection forestière conseille aux populations la méthode du bruitage ou l’encens de piment afin de les repousser.

Depuis quelques mois, la divagation de ces bêtes sauvages devient de plus en plus fréquente dans les départements du Borgou et de l’Alibori.

F. A. A.

23 juillet 2020 par