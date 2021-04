Un éléphant cause 02 morts et des dégâts à Kandi

Un éléphant en divagation crée la panique au sein des populations de Sonsoro dans la commune de Kandi. Deux morts et des dégâts matériels ont été enregistrés ce lundi dans la localité.

C’est la psychose générale ce lundi 19 avril 2021 à Sonsoro, une localité située dans la commune de Kandi. Tous les habitants sont réfugiés dans leurs cases. Un éléphant en divagation sème la terreur dans tout le village. Deux personnes sont mortes et deux blessés graves ont été déjà enregistrés dans le rang des villageois terrorisés. Les blessés ont été évacués à l’hôpital de Kandi. De nombreux dégâts matériels ont été causés par le pachyderme.

Les habitants ne savent plus à quel saint se vouer et appellent les autorités pour mettre l’éléphant hors d’état de nuire.

M. M.

19 avril 2021 par