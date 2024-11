Un doyen des photojournalistes a tiré sa révérence

Jean Gontrand HOUNSOUNOU (68 ans), ex Chef session Photo à La Nation n’est plus. Il a rendu l’âme, dans la nuit de mardi 29 à mercredi 30 octobre 2024, au CNHU-HKM de Cotonou, des suites d’une maladie. L’éminent photojournaliste fut président de l’Association nationale des reporters d’images du Bénin (ANARIB).

M. Jean Gontrand HOUNSOUNOU, après son admission à la retraite, a continué à former de jeunes confrères pour la profession. Il fut aussi promoteur de bar restaurant.

Paix à son âme !

1er novembre 2024 par