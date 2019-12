Un douanier abat un homme par erreur

La commune d’Avrankou, dans le département de l’Ouémé, a été le théâtre dans l’aprèsdi-midi de ce jeudi 26 décembre 2019, de vives altercations entre populations et agents des douanes. Et pour cause, un agent en service à Djégou a abattu à Gbozounmè un maçon qu’il aurait confondu a un contrebandier d’essence. La victime nommé Robert serait un ressortissant de Lokossa rentré du Nigéria pour les fêtes de fin d’année.

Une situation qui n’a pas été du goût des populations qui se sont révoltées en érigeant des barricades sur la voie principale avec des pneus en flammes.

Aux dernières nouvelles, les discussions sont en cours entre les autorités et les populations pour un retour au calme.

