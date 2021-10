Un docteur et un aide-soignant en prison

Présentés au procureur spécial près la Cour de Répression des Infractions Économiques et du Terrorisme (CRIET), mardi 12 octobre 2021, un docteur et un aide-soignant ont été déposés à la prison civile d’Akpro Missrété pour exercice illégal de la pharmacie.

Dr Eric Affodji et l’aide-soignant Crépin Hounyeme ne sont plus libres de leurs mouvements. Arrêtés par la Brigade Économique et Financière et gardés à vue, ils ont été écoutés par le procureur de la Criet. Après leur présentation, Dr Eric Affodji et Crépin Hounyeme, âgés respectivement de 39 ans et 38 ans ont été déposés à la prison civile d’Akpro Missrété en attendant leur procès. Ils sont accusés d’exercice illégal de la pharmacie.

A.A.A

