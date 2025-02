Un directeur d’école et deux enseignants en prison pour vol de vivres

A Matéri dans le département de l’Atacora, le directeur de l’EPP de Tcharikouanga et deux enseignants séjournent depuis quelques jours en prison. Ils sont poursuivis pour des faits de vol de vivres dans la cantine de l’école.

Des enseignants en prison pour vol de vivres de la cantine scolaire leur école. L’affaire selon nos sources, implique le directeur de l’EPP de Tcharikouanga dans la commune de Matéri, et deux de ses collaborateurs à savoir, l’enseignant de la classe de CE1, et un autre en charge de la cantine scolaire. Le trio se serait constitué en réseau pour voler les vivres destinés aux repas des enfants.

Le directeur de l’école et le maître de la classe de CE1 selon nos sources, ont été arrêtés avec un sac de 50Kg de riz. Le chargé de cantine quant à lui, surpris avec un sac de maïs. La perquisition effectuée dans leurs domiciles a permis de découvrir un sac de riz de 50Kg, un bidon d’huile végétale, du pois jaunes, et d’autres condiments.

Placés en détention provisoire après présentation au Procureur de la République, ils seront jugés très bientôt.

F. A. A.

14 février 2025 par ,