Un dignitaire de l’islam guéri du coronavirus

Testé positif au Covid-19, Cheick Mourtala Mouhamadou Gounou, membre de l’organe de conciliation et d’arbitrage de l’Union Islamique Bénin (UIB) est désormais guéri de la maladie suite à son traitement.

Cheick Mourtala Mouhamadou Gounou a été atteint du coronavirus et admis au centre de prise en charge d’Allada. Soumis au traitement pendant des jours, le dignitaire de l’islam a regagné son domicile sain et sauf. Son test de dépistage après son traitement a été négatif.

Ce membre de l’organe de conciliation et d’arbitrage de l’Union Islamique Bénin (UIB) atteste de l’existence du Covid-19 et invite ses frères et sœurs en islam et toute la population béninoise au respect des gestes barrières.

