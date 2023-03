Un député interpelle le gouvernement sur la gestion des péages

Une question orale sans débat a été adressée au gouvernement par le député Kamel Ouassagari du parti d’opposition Les Démocrates.

Le gouvernement du président Patrice Talon a été interpellé sur la création et la gestion des postes de péage et pesage en République du Bénin notamment celui de Tigninti mis en service entre Natitingou et Perma au Nord. La question orale sans débat en dix points émane du député Kamel Ouasangari du parti d’opposition Les Démocrates.

Les péages et pesages sont un dispositif présent sur les routes du Bénin. Le Directeur Général de la Société des Infrastructures Routières et de l’Aménagement du Territoire (SIRAT SA) par communiqué radio-télévisé N° 0787/2023/SIRAT/DG/DEpi du 06 mars 2023, a informé le public qu’à partir du lundi 13 mars 2023 à 8h précises qu’en application des dispositions de l’arrêté N° 025/MIT-MEF-MISP/DC/SGM/CTJ/SIRAT/SA 023SGG22 du 24/11/2022 qu’il sera ouvert à la circulation le poste de péage de TIGNINTI (entre Perma et Natitingou) dans le département de l’Atacora. Le tarif de passage pour les véhicules légers est de 1000 FCFA au niveau de ce poste.

En vertu des dispositions du règlement intérieur de l’Assemblée Nationale en son article 109 et ses différents alinéas, le gouvernement est invité à répondre à la représentation nationale sur les préoccupations qui suivent :

1) Quels sont les critères qui permettent de choisir le site d’implantation d’un poste de péage ?

2) Pourquoi implanter un péage à Tigninti ?

3) Quels sont les critères de base qui permettent de fixer le montant à payer au niveau de chaque poste de péage et pesage ?

4) Pourquoi au poste de péage de Tigninti le montant à payer est de 1000 F CFA ?

5) A-t-on impliqué les élus de la commune ou du département dans la fixation du montant à payer à ce poste de péage et pesage ?

6) Quels sont les spécificités de ce péage et pesage qui le rend si cher comparativement aux péages d’Ekpè, AHOZON et Grand-Popo ? Pourquoi ce traitement différentiel des populations de l’Atacora ?

7) Pourquoi ne pas envisager la gratuité pour le passage de véhicules légers comme au niveau du poste de péage et pesage de HOUEGBO ?

8) Y a-t-il des mesures spéciales pour les populations riveraines ?

9) Quels sont les bénéfices de ce péage pour chacune des localités de l’Atacora en général et de Natitingou en particulier ?

10) Pourquoi tous les péages dans la zone septentrionale sont à 1000 F CFA le passage pour les véhicules légers et moins de 500 F CFA pour la plupart des postes de péage dans la partie méridionale ?

